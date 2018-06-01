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Происшествия 01.06.2018 18:07

В Азербайджане заключенный пытался за деньги организовать помилование других заключенных

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана после проведенного расследования, на основании поступивших жалоб, возбудило уголовное дело в отношении заключенного Аллахвердиева Вугара Исах оглу.

"В ходе следствия было выявлено, что В.Аллахвердиев, отбывавший наказание в исправительных учреждениях №7 и №13 пенитенциарной службы, воспользовавшись правом телефонных разговоров, пытался путем обмана присвоить денежные средства у родственников других заключенных", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что В.Аллахвердиев обзванивал родственников заключенных и за денежное вознаграждение предлагал включить этих заключенных в список лиц, подлежащих помиловании. Общая сумма требуемых им средств от родственников заключенных составила 10 тыс. манатов.

На основании доказательств полученных в ходе расследования, в отношении В.Аллахвердиева возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество), 178.2.4 (мошенничество с нанесением крупного материального вреда), 310 (присвоение полномочий должностного лица) и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]