В Азербайджане заключенный пытался за деньги организовать помилование других заключенных

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана после проведенного расследования, на основании поступивших жалоб, возбудило уголовное дело в отношении заключенного Аллахвердиева Вугара Исах оглу.
"В ходе следствия было выявлено, что В.Аллахвердиев, отбывавший наказание в исправительных учреждениях №7 и №13 пенитенциарной службы, воспользовавшись правом телефонных разговоров, пытался путем обмана присвоить денежные средства у родственников других заключенных", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В сообщении отмечается, что В.Аллахвердиев обзванивал родственников заключенных и за денежное вознаграждение предлагал включить этих заключенных в список лиц, подлежащих помиловании. Общая сумма требуемых им средств от родственников заключенных составила 10 тыс. манатов.
На основании доказательств полученных в ходе расследования, в отношении В.Аллахвердиева возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество), 178.2.4 (мошенничество с нанесением крупного материального вреда), 310 (присвоение полномочий должностного лица) и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Б.Рустамбеков
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