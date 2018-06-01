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Карабахский конфликт 01.06.2018 18:11

Карабахское урегулирование невозможно без участия России – Эттингер

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер считает невозможным урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта без участия России.

"Урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно без участия России. Но я также не могу сказать, что у нас хорошие отношения с Россией, т.к. на повестке стоит Крымский вопрос и санкции", - сказал Г.Эттингер в пятницу в Баку в Университете ADA, выступая с лекцией на тему "Важность отношений между ЕС и Азербайджаном в свете глобальных событий".

По его словам, Россия должна вернуться в конструктивное русло, это может сыграть важную роль в решении всех процессов.

Он отметил, что понимает насколько болезненным и чувствительным является карабахский конфликт для азербайджанского народа.

"Евросоюз не заинтересован в продолжение конфликта десятилетиями. Несмотря на то, что мы напрямую не вовлечены в урегулирование конфликта, но мы анализируем происходящие процессы. Я нахожусь в постоянном контакте с Федерикой Могерини, а также с Францией, являющейся одним из сопредседателей Минской Группы ОБСЕ", - добавил Г.Эттингер.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]