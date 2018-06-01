Карабахское урегулирование невозможно без участия России – Эттингер

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер считает невозможным урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта без участия России.
"Урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно без участия России. Но я также не могу сказать, что у нас хорошие отношения с Россией, т.к. на повестке стоит Крымский вопрос и санкции", - сказал Г.Эттингер в пятницу в Баку в Университете ADA, выступая с лекцией на тему "Важность отношений между ЕС и Азербайджаном в свете глобальных событий".
По его словам, Россия должна вернуться в конструктивное русло, это может сыграть важную роль в решении всех процессов.
Он отметил, что понимает насколько болезненным и чувствительным является карабахский конфликт для азербайджанского народа.
"Евросоюз не заинтересован в продолжение конфликта десятилетиями. Несмотря на то, что мы напрямую не вовлечены в урегулирование конфликта, но мы анализируем происходящие процессы. Я нахожусь в постоянном контакте с Федерикой Могерини, а также с Францией, являющейся одним из сопредседателей Минской Группы ОБСЕ", - добавил Г.Эттингер.
Ф.Исазаде
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