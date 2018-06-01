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СНГ 01.06.2018 20:30

РФ и ОАЭ договорились о стратегическом партнерстве в нефтегазовой отрасли

Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились о стратегическом сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, следует из декларации о партнерстве между странами, подписанной в пятницу президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном.

В частности, стороны договорились поддерживать контракты в целях обеспечения сбалансированности и стабильности мирового рынка углеводородов с учетом интересов производителей и потребителей, сотрудничать в рамках профильных международных площадок, включая Форум стран-экспортеров газа.

Кроме того, декларация предполагает содействие более широкому применению природного газа как экономически эффективного и экологически чистого вида топлива в целях устойчивого развития, а также сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]