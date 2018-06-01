РФ и ОАЭ договорились о стратегическом партнерстве в нефтегазовой отрасли

Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились о стратегическом сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, следует из декларации о партнерстве между странами, подписанной в пятницу президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном.

В частности, стороны договорились поддерживать контракты в целях обеспечения сбалансированности и стабильности мирового рынка углеводородов с учетом интересов производителей и потребителей, сотрудничать в рамках профильных международных площадок, включая Форум стран-экспортеров газа.

Кроме того, декларация предполагает содействие более широкому применению природного газа как экономически эффективного и экологически чистого вида топлива в целях устойчивого развития, а также сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату.