Глава Petrobras ушел в отставку из-за протестов против повышения цен на дизтопливо

Гендиректор бразильской государственной нефтегазовой и нефтехимической компании Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) Педру Паренте подал в отставку после того, как масштабная забастовка водителей-дальнобойщиков заставила правительство снизить цены на дизельное топливо.

Остальные топ-менеджеры остаются на своих постах, говорится в пресс-релизе Petrobras.

Акции компании подешевели почти на 8% в ходе торгов, но затем сократили падение до 0,9% после того, как Petrobras сообщила, что назовет имя временно исполняющего обязанности CEO позднее в пятницу.

П.Паренте возглавлял бразильскую госкорпорацию с мая 2016 года.

Забастовка бразильских водителей грузовиков началась на прошлой неделе после резкого скачка цен на дизтопливо - оно подорожало примерно на 50% за последний год после решения госкомпании Petrobras отказаться от искусственного занижения цен. Протестующие перегородили дороги, сократив поставки различных товаров, включая продовольствие, топливо и медикаменты. По оценкам экспертов, около 64% всех товаров в Бразилии перевозится с помощью грузовиков.

Властям пришлось пойти на существенные уступки, и к пятнице забастовка сошла на нет, но снабжение в полном объеме пока не восстановлено.