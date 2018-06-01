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ТЭК 01.06.2018 20:04

Brent подешевела до $76,61 за баррель, но завершает неделю ростом цены

Цены на нефть Brent и WTI падают в пятницу, однако завершают неделю разнонаправленным движением.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК упала на $0,95 (1,22%) - до $76,61 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,55 (0,82%) - до $66,49 за баррель.

За эту неделю Brent подорожала на 0,5%, WTI - подешевела примерно на 2%.

Давление на стоимость WTI оказывают проблемы с транспортировкой нефти в США, связанные с растущей добычей сланцевой нефти.

"Логистический комплекс США был подорван сильнодействующим коктейлем логистических ограничений", - цитирует агентство Bloomberg аналитика PVM Oil Associates Стивена Бреннока.

Спред между ценами Brent и WTI в пятницу превысил $11 впервые за три года.

"Спред между ценами на нефть Brent и WTI сузится, если ОПЕК и Россия начнут наращивать добычу, однако до тех пор, пока разница в объемах поставок между США и зарубежным рынком не начнет меняться, спред будет выше нормального уровня", - говорит Марк Уоткинс из U.S. Bank Wealth Management.

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия будет продолжать сотрудничество с ОАЭ в сфере энергетики.

"Будем продолжать работу в сфере энергетики, где наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии, ОПЕК в целом, принесли хорошие результаты для стабилизации рынка углеводородов" - сказал В.Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, выступавший ранее на этой неделе, не исключил, что в июне может быть принято решение о корректировке параметров сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ вслед за изменившимся рынком нефти

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]