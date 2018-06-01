Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0272 GBR   2.2546 TRY   0.3754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 15° 23° 4 Июн 16° 24° 5 Июн 18° 27°

Дальнее зарубежье 01.06.2018 22:22

Нижняя палата парламента Чехии одобрила увеличение числа военнослужащих в составе миссий НАТО и ЕС

Депутаты нижней палаты парламента Чехии проголосовали за увеличение числа чешских военных, которые задействованы в зарубежных миссиях НАТО и Евросоюза, передают в пятницу местные СМИ.

"Мы будем действовать в тех странах, где присутствуют наши военные, и будем увеличивать военное присутствие в рамках некоторых миссий, как это делают другие государства", - приводят издания выдержки из заявления чешского министра обороны Карлы Шлехтовой.

"Речь идет о миссиях, подразумевающих учения, а не участие в военных действиях. Мы делаем этот шаг для защиты Чехии и Европы от терроризма и нелегальной иммиграции", - подчеркнула министр.

По данным изданий, речь идет о миссиях в Афганистане, Ираке, Мали и прибалтийских странах. В соответствии с решением парламента, в 2018 году 1081 солдат будет служить за границей вместо 806, в 2019 году - 1191, а в 2020 году - почти 2 тыс. военных.

Ранее увеличение числа военнослужащих, задействованных в международных зарубежных миссиях, одобрили депутаты верхней палаты парламента Чехии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕХИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВОЕННЫЕ, РЕШЕНИЕ


Похожие новости


Глава комитета по вопросам ЕС Сената Чехии находится с официальным визитом в Азербайджане Статус-кво в Нагорном Карабахе не может продолжаться вечно – глава парламентского комитета Чехии Азербайджано-чешские отношения не ограничиваются энергетическим сотрудничеством – вице-спикер Милли меджлиса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]