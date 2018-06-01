Объем ICO с начала 2018 года уже более чем вдвое превысил уровень всего прошлого года

Объем первичных размещений токенов (ICO), проведенных по всему миру в 2018 году, уже существенно превысил рекордный уровень прошлого года.
Интерес к ICO продолжает расти, несмотря на то, что во многих странах регуляторы пытаются ограничить активность в этой сфере, и появляются все новые и новые случаи мошенничества при размещении токенов.
Согласно данным CoinSchedule, объем средств, привлеченных в рамках ICO, с начала этого года составил уже более $9 млрд, тогда как за весь 2017 год - менее $4 млрд.
Стартап block.one, зарегистрированный на Каймановых островах, в пятницу прекращает продажу токенов EOS в рамках ICO, объем которого составит $4 млрд. При таком объеме ICO block.one превысит более чем вдвое объем ICO мессенджера Telegram ($1,7 млрд), являющегося рекордным размещением токенов на данный момент.
"Рынок ICO остается горячим, - отмечает сооснователь CoinSchedule Алекс Майклз. - Размещения токенов block.one и Telegram оказались довольно удачными".
Проведение ICO уже запрещено в Китае и ряде других стран, а в США Минюст недавно начал расследование возможного манипулирования курсами криптовалют со стороны трейдеров и инвесторов.
Курс биткойна в пятницу опустился на 0,7% - до $7432,92, второй по популярности криптовалюты Ethereum - стабилен на уровне $576,6.
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