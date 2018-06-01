Высокопоставленный представитель северокорейского руководства впервые за 18 лет прибыл на переговоры в Белый дом

Заместитель председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль в пятницу прибыл в Белый дом.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп проведет с ним короткую встречу в Овальном кабинете. В ходе встречи Ким Ён Чхоль, вероятно, передаст Д.Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Как писала ранее газета "Уолл-стрит джорнэл", в письме Ким Чен Ын говорит о заинтересованности в проведении возможного саммита между главами двух государств.
Представителя северокорейских властей принимают в Белом доме впервые за 18 лет. В 2000 году в США приезжал первый заместитель председателя комитета обороны КНДР Чо Мен Рок. Тогда он встретился в Вашингтоне с президентом США Биллом Клинтоном.
На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.
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