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Регион 01.06.2018 21:51

Президент Армении хочет, чтобы отношения республики с Россией стали глубже и шире

Президент Армении Армен Саркисян не доволен уровнем экономических и культурных взаимоотношений с Россией.

"Меня не удовлетворяет, как мы представлены сегодня в России. Я хотел бы видеть более глубокое присутствие России в Армении в культурном смысле. Будь то театры, кино, и чтобы все получали образование на основе русскоязычной литературы", - заявил А.Саркисян в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

"Мы можем сделать намного больше. Армения может стать реальным партнёром России и стран евразийского пространства в разных областях", - подчеркнул глава республики.

В качестве примера он привел развитие IT-технологий в Армении, которые могли бы помочь в развитии экономических взаимоотношений с РФ.

"Мы бы хотели стать реальным партнером всех наших друзей. Я бы хотел видеть наши отношения глубже и шире. И стать истинным партнером России, пускай и маленьким. Это мечта", - добавил А.Саркисян.

А.Саркисян был избран президентом 2 марта этого года по итогам тайного голосования в парламенте. Он вступил в должность 9 апреля, когда истекли полномочия его предшественника Сержа Саргсяна.

В соответствии с новой Конституцией, президент избирается сроком на семь лет.

Со вступлением в должность нового президента страна полностью перешла к парламентской форме правления.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]