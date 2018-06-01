Президент Армении хочет, чтобы отношения республики с Россией стали глубже и шире

Президент Армении Армен Саркисян не доволен уровнем экономических и культурных взаимоотношений с Россией.
"Меня не удовлетворяет, как мы представлены сегодня в России. Я хотел бы видеть более глубокое присутствие России в Армении в культурном смысле. Будь то театры, кино, и чтобы все получали образование на основе русскоязычной литературы", - заявил А.Саркисян в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.
"Мы можем сделать намного больше. Армения может стать реальным партнёром России и стран евразийского пространства в разных областях", - подчеркнул глава республики.
В качестве примера он привел развитие IT-технологий в Армении, которые могли бы помочь в развитии экономических взаимоотношений с РФ.
"Мы бы хотели стать реальным партнером всех наших друзей. Я бы хотел видеть наши отношения глубже и шире. И стать истинным партнером России, пускай и маленьким. Это мечта", - добавил А.Саркисян.
А.Саркисян был избран президентом 2 марта этого года по итогам тайного голосования в парламенте. Он вступил в должность 9 апреля, когда истекли полномочия его предшественника Сержа Саргсяна.
В соответствии с новой Конституцией, президент избирается сроком на семь лет.
Со вступлением в должность нового президента страна полностью перешла к парламентской форме правления.
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