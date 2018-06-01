Украина и Катар ведут переговоры по поставкам катарского СПГ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вопрос диверсификации источников поставок газа в страну является вопросом национальной безопасности.
"Поэтому мы сейчас проводим переговоры с руководством Катара по поставкам катарского природного сжиженного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в нашу страну - Украину. Газ может поставляться через уже существующий регазификационный терминал в Польше. И Украина действительно может получить катарский газ", - сказал П.Порошенко в интервью катарскому телевидению Al Jazeera от 31 мая.
Вместе с тем, по словам президента Украины, это только первый шаг.
"Мы договорились с нашими катарскими партнерами пригласить к сотрудничеству наших друзей из Турции. Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского природного газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок, это было бы очень важно. Я считаю, что реализация такого проекта способствовала бы укреплению энергетической безопасности моей страны", - сказал П.Порошенко.
Также глава государства сообщил, что Украина экспортирует ежегодно в страны арабского мира украинских товаров на сумму $8 млрд, и поэтому сотрудничество с арабским миром занимает важное место в ее экономической стратегии и внешней политике.
"И поэтому Украина стремится приобрести статус наблюдателя в Организации Исламского Сотрудничества, мы пользуемся полной поддержкой наших дружественных арабских стран, чтобы получить статус наблюдателя в этой организации. Мы ожидаем и надеемся, что со временем получим такое членство", - отметил П.Порошенко.
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