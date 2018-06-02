Белоруссия предлагает распространить режим свободной торговли в СНГ на электронную коммерцию

Белоруссия призывает страны СНГ ускорить подготовку соглашения Содружества о зоне свободной торговли услугами и расширить сферу его применения, говорится в сообщении совета министров Белоруссии, распространенном по итогам прошедшего в пятницу в Душанбе заседания Совета глав правительств СНГ.
В частности, Белоруссия инициирует распространение зоны свободной торговли на область электронной коммерции. В первую очередь речь идет о выстраивании безбарьерной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечении технологической совместимости и создании гибкой правовой базы для координации сотрудничества стран Содружества.
Ранее сообщалось, что на заседании совета глав правительств СНГ планировалось рассмотреть 14 проектов документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества в рамках СНГ.
По информации пресс-службы совета министров, по итогам заседания страны СНГ утвердили концепцию сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и план первоочередных мероприятий по ее реализации.
Кроме того, были подписаны соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности, о распространении документов по межгосударственной стандартизации, а также протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.
Руководители правительств также подписали соглашение о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, которое предполагает создание в рамках СНГ региональной системы обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования для их максимального вовлечения в хозяйственный оборот в качестве источника вторичных материальных ресурсов за счет освоения наилучших доступных технологий.
Договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) подписан странами СНГ в 2011 году.
Весной 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о правилах и процедурах регулирования государственных закупок на территории государств - участников договора о зоне свободной торговли.
Протокол определяет основные требования к организации и проведению госзакупок на территории стран-участниц договора ЗСТ. По этому документу государства-участники протокола должны были до 1 января 2018 года обеспечить переход на электронный формат закупок конкурентными способами (включая подачу заявок, подведение итогов и заключение договора о закупке).
До 1 января 2019 года страны-участницы протокола должны создать информационные системы. Последние должны быть совместимы между собой - должна быть обеспечена техническая возможность участия в госзакупках государств-участников протокола поставщиков из этих стран. Также на 2019 год намечено обсуждение условий применения государствами национального режима.
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