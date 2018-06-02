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СНГ 02.06.2018 09:21

Президент Украины и госсекретарь США обсудили усиление сотрудничества в области безопасности и продолжение санкций против РФ

Петр Порошенко и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили усиление сотрудничества в области безопасности и продолжение санкций против РФ для освобождения украинских заложников, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", - говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте П.Порошенко.

Также стороны, как уточняется, обсудили вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".

Кроме того, президент Украины отметил важность продолжения санкций против России, и стороны скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбивания самолета рейса МН17.

Глава украинского государства проинформировал госсекретаря США о ходе реформ в стране в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о ходе процесса формирования антикоррупционной инфраструктуры.

Также сообщается, что П.Порошенко пригласил М.Помпео посетить Украину.

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Тэги: УКРАИНА, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]