Президент Украины и госсекретарь США обсудили усиление сотрудничества в области безопасности и продолжение санкций против РФ

Петр Порошенко и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили усиление сотрудничества в области безопасности и продолжение санкций против РФ для освобождения украинских заложников, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", - говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте П.Порошенко.

Также стороны, как уточняется, обсудили вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".

Кроме того, президент Украины отметил важность продолжения санкций против России, и стороны скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбивания самолета рейса МН17.

Глава украинского государства проинформировал госсекретаря США о ходе реформ в стране в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о ходе процесса формирования антикоррупционной инфраструктуры.

Также сообщается, что П.Порошенко пригласил М.Помпео посетить Украину.