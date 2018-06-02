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Регион 02.06.2018 09:30

Митинг протеста "против несправедливости" в Тбилиси возобновится вечером в субботу, заявляют его организаторы

Митинг протеста "против несправедливости" перед зданием парламента в Тбилиси возобновится в субботу в 18:00 часов по местному времени, заявили журналистам его организаторы.

По их словам, ночью перед зданием парламента в палатках останется группа протестующих, включая организатора митинга Зазу Саралидзе, требующего наказания убийц своего сына, которых, как он считает, покрывает прокуратура.

На данный момент на проспекте Руставели, где в пятницу собралось несколько тысяч человек, находятся около ста участников акции.

Автомобильное движение на проспекте Руставели и площади Свободы восстановлено. Сотрудники полиции следят за безопасным передвижением транспорта.

В пятницу на митинге его участники потребовали отставки правительства.

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Тэги: ТБИЛИСИ, МИТИНГ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]