Митинг протеста "против несправедливости" перед зданием парламента в Тбилиси возобновится в субботу в 18:00 часов по местному времени, заявили журналистам его организаторы.

По их словам, ночью перед зданием парламента в палатках останется группа протестующих, включая организатора митинга Зазу Саралидзе, требующего наказания убийц своего сына, которых, как он считает, покрывает прокуратура.

На данный момент на проспекте Руставели, где в пятницу собралось несколько тысяч человек, находятся около ста участников акции.

Автомобильное движение на проспекте Руставели и площади Свободы восстановлено. Сотрудники полиции следят за безопасным передвижением транспорта.

В пятницу на митинге его участники потребовали отставки правительства.