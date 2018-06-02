Президента Грузии пригласили в Турцию на открытие газопровода TANAP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего грузинского коллегу Георгия Маргвелашвили на церемонию открытия проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте главы грузинского государства.

"Во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе президента Турции, Р.Т.Эрдоган поздравил Г.Маргвелашвили со 100-летним юбилеем независимости Грузии и пригласил 12 июня в Эскишехир на церемонию открытия проекта TANAP", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, главы двух государств говорили о значении Трансанатолийского газопровода и, как отметил президент Грузии, "именно посредством TANAP природный газ из Азербайджана через Грузию и Турцию дополнительно будет поставляться в страны Евросоюза, что будет способствовать их энергобезопасности, участие же Грузии в проекте такого типа является важным".

Президенты обсудили планы по углублению сотрудничества между двумя странами, отмечается в сообщении.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км является частью проекта "Южного газового коридора" и предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз (в рамках Стадии-2 его освоения) от грузино-азербайджанской границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит, как минимум, 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд. В перспективе мощность трубы предусматривается довести до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: ГНКАР (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).