Трамп подтвердил готовность провести саммит с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.
"Мы встречаемся с председателем 12 июня", - сказал Д.Трамп, добавив, что он надеется на "успешный процесс".
"Я думаю, что это (переговоры по денуклеаризации КНДР - ИФ) будет процессом... Я никогда не говорил, что все пройдет за одну встречу. Я думаю, что это будет процесс", - добавил он.
Такое заявление президент США сделал после встречи с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем. В ходе встречи, на которой также присутствовал глава Госдепа США Майк Помпео, Ким Ён Чхоль передал президенту США письмо от Ким Чен Ына.
На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от намеченного на 12 июня проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.
Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.
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