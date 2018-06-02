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Дальнее зарубежье 02.06.2018 09:25

Трамп подтвердил готовность провести саммит с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

"Мы встречаемся с председателем 12 июня", - сказал Д.Трамп, добавив, что он надеется на "успешный процесс".

"Я думаю, что это (переговоры по денуклеаризации КНДР - ИФ) будет процессом... Я никогда не говорил, что все пройдет за одну встречу. Я думаю, что это будет процесс", - добавил он.

Такое заявление президент США сделал после встречи с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем. В ходе встречи, на которой также присутствовал глава Госдепа США Майк Помпео, Ким Ён Чхоль передал президенту США письмо от Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от намеченного на 12 июня проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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Тэги: США, КНДР, ВСТРЕЧА, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]