Соглашение о выводе иранских войск с юго-запада Сирии достигнуто сторонами, - постпред РФ при ООН

Соглашение о выводе иранских войск с юго-запада Сирии достигнуто сторонами, оно будет реализовано в ближайшее время, сообщил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я слышал новости об этом, это было и в сообщениях прессы, о соглашении о некоем выводе на юго-западе Сирии. Насколько я понимаю, соглашение было достигнуто. Было ли оно уже выполнено или нет, я не могу сказать, но стороны, которые участвовали в достижении соглашения, удовлетворены тем, чего они достигли", - сказал В.Небензя журналистам в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН, отвечая на вопрос о том, достигнуты ли договоренности с Израилем и Ираном о выводе иранских войск из районов на юго-западе Сирии.

"Если это не было сделано сегодня, то это будет сделано в ближайшем будущем", - добавил российский дипломат.

Как ранее в пятницу заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен, главы российского и израильского оборонных ведомств Сергей Шойгу и Авигдор Либерман в ходе встречи в Москве 31 мая детально обсудили вопросы, связанные с южной зоной деэскалации и иранским присутствием в Сирии.

"Была хорошая встреча, министр Либерман (Авигдор Либерман, - "ИФ") был очень доволен встречей с министром Шойгу. Детально обсуждались вещи, которые я не могу раскрыть. Конечно, они были связаны и с иранским военным присутствием в Сирии, и с южной зоной", - сказал посол журналистам.

Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в интервью "Интерфаксу" выразил мнение, что Иран при посредничестве Москвы готов пойти на отвод на несколько десятков километров от израильско-сирийской границы своих подразделений, а также убедит оставить занимаемые позиции дружественные Тегерану группировки в обмен на согласие Израиля воздержаться от авиаударов по иранским военным объектам в Сирии.

"Полагаю, что Россия попросила Иран, все-таки отвести с израильско-сирийской границы свои силы, и уговорить проиранские военизированные структуры поступить также. Взамен, насколько можно судить, при посредничестве Москвы гарантируется, что Израиль воздержится от мер военного характера при условии, что на границе будут только представители официальных сирийских силовых структур", - заявил Р.Сафаров, комментируя состоявшиеся в Москве переговоры между главами министерств обороны России и Израиля.