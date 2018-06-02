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Дальнее зарубежье 02.06.2018 10:41

СБ ООН 25 июня проведет всесторонний анализ ближневосточного кризиса, на заседание приедет замглавы МИД РФ Вершинин

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин будет представлять Россию на заседании Совета Безопасности по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке", которое пройдет 25 июня, сообщил председатель СБ в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В июне кресло председателя Совета перешло постоянному члену Совета - России.

Заседание СБ ООН, в ходе которого его члены впервые проведут комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, запланировано 25 июня на 11:00 по времени Нью-Йорка (18:00 мск).

"Это мероприятие не министерского уровня, но мы приветствуем участие на высоком уровне. Россию на встрече будет представлять заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин", - сказал В.Небензя журналистам на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Российский дипломат подчеркнул, что Россия "рассматривает данное заседание как хорошую возможность провести всесторонний анализ истоков кризиса в регионе".

Накануне В.Небензя сообщил журналистам, что Россия хочет сделать основной темой своего председательства ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке.

О необходимости провести комплексный обзор ситуации в ближневосточном регионе много раз заявляли представители РФ, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, СБ, БЛВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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