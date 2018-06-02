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Туризм 02.06.2018 16:50

Число туристов из Китая в КНДР вырастет в этом году на фоне потепления отношений

Эксперты ожидают существенного увеличения числа китайских туристов в Северной Корее в текущем году на фоне потепления отношений после мартовского визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Туроператоры в провинции Цзилинь, расположенной на северо-востоке Китая и граничащей с КНДР, готовят новые маршруты и пакетные туры в Северную Корею.

"В Северной Корее строятся несколько инфраструктурных проектов для туристических объектов", - заявил изданию представитель одной из цзилинских туркомпаний Чжэ Цзин.

По его словам, число туристов, совершающих трансграничные поездки из Цзилиня в КНДР, может увеличиться на 30-40% в 2018 году.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ТУРИСТЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]