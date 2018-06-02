Число туристов из Китая в КНДР вырастет в этом году на фоне потепления отношений

Эксперты ожидают существенного увеличения числа китайских туристов в Северной Корее в текущем году на фоне потепления отношений после мартовского визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин, пишет гонконгская газета South China Morning Post.
Туроператоры в провинции Цзилинь, расположенной на северо-востоке Китая и граничащей с КНДР, готовят новые маршруты и пакетные туры в Северную Корею.
"В Северной Корее строятся несколько инфраструктурных проектов для туристических объектов", - заявил изданию представитель одной из цзилинских туркомпаний Чжэ Цзин.
По его словам, число туристов, совершающих трансграничные поездки из Цзилиня в КНДР, может увеличиться на 30-40% в 2018 году.
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