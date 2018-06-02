"Талибан" не ведет никаких тайных переговоров с правительством Афганистана - представитель движения

Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в России) опровергло утверждения высокопоставленных американских военных о том, что ведет тайные переговоры с официальным Кабулом, сообщило афганское информационное агентство Pajhwok.
Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид в электронном письме для СМИ заявил, что утверждения американских генералов не соответствует действительности, говорится в сообщении.
Ранее командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон утверждал, что некоторые фракции "Талибан" участвуют в тайных переговорах с афганскими официальными лицами.
Существует "активизированный диалог" между "лидерами талибов на уровне среднего и высшего звена" и правительственными чиновниками в Кабуле, заявил Дж.Николсон журналистам в Пентагоне.
"Американский генерал Николсон, стремится отвлечь внимание от своих неудач в Афганистане, и поэтому делает такие заявления", - написал в письме к СМИ З.Муджахид.
По его словам, позиция талибов о мире неоднократно публиковалась, она ясна и открыта: "мы не хотим тратить время и вступать в переговоры с марионеточным режимом".
Несколько месяцев назад движение "Талибан" предложило США провести прямые переговоры, но Вашингтон призвал их провести переговоры с афганскими официальными лицами.
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