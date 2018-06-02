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Регион 02.06.2018 10:48

Дата и место российско-американского саммита не определены, но его темы понятны - газета

Подготовку к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно обсуждают в Белом доме, однако планирование саммита пока находится на начальном уровне, сообщил газете "Уолл-стрит джорнэл" высокопоставленный представитель американской администрации.

По словам собеседника издания, в частности, в Вашингтон приезжал посол США в России Джон Хантсман, который оказывал содействие в организации этой встречи.

Представитель администрации США в то же время отметил, что и Москве, и Вашингтону еще предстоит определить дату и место этой встречи.

В любом случае темами саммита, как ожидается, станут обсуждение ситуаций в Сирии и на Украине, а также контроль за ядерными вооружениями. В ходе встречи сторонам также предстоит урегулировать давние разногласия, отметил собеседник "Уолл-стрит джорнэл".

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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]