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ТЭК 02.06.2018 11:56

Саммит стран ОПЕК + пройдет в Баку до конца 2018 года – глава Минэнерго Азербайджана

Азербайджан планирует до конца 2018 года провести встречу в формате ОПЕК+, сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

«Во время визита генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в Азербайджан в марте 2018 года мы договорились о проведении в Баку очередного мероприятия в формате ОПЕК+. Сейчас мы ведем переговоры по этому вопросу, но я не могу назвать точные сроки. Желание есть, и мы планируем провести эту встречу в Баку в этом году», - сказал министр.

По словам П.Шахбазова, Азербайджан успешно сотрудничает с картелем в рамках декларации о сокращении добычи нефти, подписанной ОПЕК с рядом стран, не входящих в эту организацию.

«Декларация направлена на стабилизацию нефтяного рынка и в рамках этого документа мы развиваем очень полезное для всех сотрудничество», - отметил глава Минэнерго Азербайджана.

Как сообщалось, М.Баркиндо в ходе мартовского визита в Азербайджан заявил о том, что президент Ильхам Алиев предложил провести в Баку одну из встреч в рамках ОПЕК и ОПЕК+ по заморозке добычи нефти.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снижают объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. При этом Азербайджан обязался сократить ежесуточный объем добычи нефти на 35 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 2017 года - договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК+, ВСТРЕЧА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]