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ТЭК 02.06.2018 12:26

В Баку не исключают инициирования рядом стран пересмотра квот по сокращению добычи нефти в рамках Венской встречи ОПЕК и ОПЕК+

Ряд стран в ходе предстоящей в июне в Вене министерской встречи ОПЕК и ОПЕК+ могут предложить пересмотр квот по сокращению добычи нефти, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Заранее очень сложно предопределить ход встречи, но можно предположить, что с учетом достаточно высокого уровня цен на нефть, определенные страны могут выступить с инициативой рассмотрения вопроса смягчения условий сделки, изменения квот по сокращению добычи нефти. Этот вопрос будет решаться либо во время самой встречи или в преддверии заседания», - отметил П.Шахбазов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Он отметил, что Азербайджан постоянно следит за развитием ситуации с ценами на нефть на мировых рынках.

«Цены на нефть возросли, что объясняется еще и политическими событиями, происходящими на международной арене. Поэтому говорить о полной стабилизации нефтяных цен на этом уровне не приходится. Вопрос достаточно сложный и целью июньской встречи в штаб-квартире ОПЕК является обстоятельное обсуждение этой проблемы, ее полный анализ и принятие соответствующих решений», - добавил глава Минэнерго Азербайджана.

Как сообщалось, заседание министров стран состоится 21-23 июня в Вене.

10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снижают объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. При этом Азербайджан обязался сократить ежесуточный объем добычи нефти на 35 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 2017 года - договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК, ВСТРЕЧА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]