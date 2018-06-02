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ТЭК 02.06.2018 13:07

В Баку заявляют о готовности сотрудничать с Ашхабадом в вопросе транспортировке туркменского газа в Европу по ЮГК

Азербайджан готов сотрудничать с Туркменистаном в вопросе транспортировки туркменского газа по Южному газовому коридору (ЮГК), заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Туркменистан проявляет интерес к «ЮГК», Азербайджан со своей стороны уже заявлял о готовности сотрудничать с Ашхабадом в этом направлении. Для осуществления таких поставок у нас есть и технические возможности и политическая воля. Так что, если Туркменистан решит предпринять конкретные шаги в данном направлении то, это вполне возможно и мы готовы к сотрудничеству», - сообщил П.Шахбазов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Он также сообщил, что ЮГК является «масштабной газовой инфраструктурой», нацеленной на дальнейшее развитие сотрудничества между странами в вопросе газовых поставок. По его словам, одним из примеров такого сотрудничества станет строительство газопровода, который соединит ЮГК с Болгарией.

«Речь идет об Интерконнекторе Греция-Болгария (Interconnector Greece- Bulgaria Pipeline, IGB) , по которому азербайджанский газ, транспортируемый в Грецию по ЮГК, будет поставляться на болгарский рынок. Строительство этого газопровода начнется в июне. Уже есть договоренность по поставкам в Болгарию ежегодно 1 млрд кубометров азербайджанского газа, но IGB будет иметь более высокую мощность, которую можно будет использовать в будущем», - подчеркнул П.Шахбазов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд. Азербайджан в проект ЮГК уже вложил $9 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]