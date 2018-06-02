Казахстанские сейсмологи сообщают о землетрясении магнитудой 4,9, произошедшем в Таджикистане

На территории Таджикистана в субботу в 14:45 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Его эпицентр находился на глубине 30 км в 570 км к юго-западу от казахстанского мегаполиса Алматы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

По информации сейсмологов, энергетический класс землетрясения - 11.0.

Координаты эпицентра: 39.45 градуса северной широты, 72.26 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, отмечается в сообщении экспедиции.