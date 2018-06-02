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СНГ 02.06.2018 13:11

Казахстанские сейсмологи сообщают о землетрясении магнитудой 4,9, произошедшем в Таджикистане

На территории Таджикистана в субботу в 14:45 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Его эпицентр находился на глубине 30 км в 570 км к юго-западу от казахстанского мегаполиса Алматы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

По информации сейсмологов, энергетический класс землетрясения - 11.0.

Координаты эпицентра: 39.45 градуса северной широты, 72.26 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, отмечается в сообщении экспедиции.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]