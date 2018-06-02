В городе Хеврон на Западном берегу Иордана убит водитель автомобиля, пытавшийся протаранить израильских солдат

Попытка наезда на израильских военных предотвращена в субботу в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

"Только что в Хевроне предотвращена попытка наезда на автомобиле. Террорист на автомашине пытался протаранить служащих армии обороны Израиля. Солдаты в ответ открыли огонь, террорист убит. Сообщений о пострадавших среди израильских военнослужащих не поступало", - говорится в Твиттере армии обороны Израиля.