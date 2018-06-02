Несколько сотен нелегалов задержаны в Турции

Не менее 250 мигрантов из Сирии, Пакистана и Бангладеш без документов задержаны в Турции, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на представителей службы безопасности.

Задержания проведены накануне в провинциях Эдирне и Хатай.

Нелегалы направлены в региональные иммиграционные управления.

По данным на 2017 год, большинство нелегалов прибывало в Турцию из Пакистана (около 15 тыс.). Кроме того, выявлены около 12 тыс. афганцев и около 10 тыс. сирийцев, напоминает "Хюрриет".