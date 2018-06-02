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Регион 02.06.2018 15:51

Несколько сотен нелегалов задержаны в Турции

Не менее 250 мигрантов из Сирии, Пакистана и Бангладеш без документов задержаны в Турции, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на представителей службы безопасности.

Задержания проведены накануне в провинциях Эдирне и Хатай.

Нелегалы направлены в региональные иммиграционные управления.

По данным на 2017 год, большинство нелегалов прибывало в Турцию из Пакистана (около 15 тыс.). Кроме того, выявлены около 12 тыс. афганцев и около 10 тыс. сирийцев, напоминает "Хюрриет".

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Тэги: ТУРЦИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]