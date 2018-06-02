Главы генштабов США и Турции обсудили по телефону Сирию и борьбу с ИГ

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, сообщил журналистам представитель Пентагона полковник Патрик Райдер.
По его словам, Х.Акар и Дж.Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с боевиками ИГ.
Представитель Пентагона назвал Турцию и США ключевыми странами НАТО и отметил высокий уровень отношений между ними в оборонной сфере.
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