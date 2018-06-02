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Регион 02.06.2018 13:52

Главы генштабов США и Турции обсудили по телефону Сирию и борьбу с ИГ

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, сообщил журналистам представитель Пентагона полковник Патрик Райдер.

По его словам, Х.Акар и Дж.Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с боевиками ИГ.

Представитель Пентагона назвал Турцию и США ключевыми странами НАТО и отметил высокий уровень отношений между ними в оборонной сфере.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ГЕНШТАБЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]