Президент Белоруссии пообещал рассказать о новых коррупционных разоблачениях среди чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на днях общественности будут предоставлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях.
"Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (прессе - ИФ) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим", - сказал А.Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область.
Его цитируют белорусские государственные СМИ.
"Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо", - отметил глава государства.
Как сообщалось ранее, Комитет госбезопасности республики задержал помощника президента Белоруссии, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тыс.
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