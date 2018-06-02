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Дальнее зарубежье 02.06.2018 14:28

Президент Украины совершает первый за 22 года официальный визит в Испанию

Президент Украины Петр Порошенко 2-4 июня будет находиться с официальным визитом в Испании.

Как сообщает в субботу пресс-служба главы украинского государства, у П.Порошенко запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI, новоназначенным премьер-министром Педро Санчесом, председателем Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Во время визита президент Украины вместе с украинской общиной Испании примет участие в молитве за мир на Украине, которая состоится в Кафедральном соборе Альмудена Мадрид.

В рамках программы пребывания также запланировано посещение региона Галисия, где пройдет встреча с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо (Alberto Nunez Feijoo).

Как отмечается, визит главы Украины станет первым визитом иностранного лидера с момента назначения нового премьер-министра Испании П.Санчеса.

Кроме того, это первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию.

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Тэги: УКРАИНА, ИСПАНИЯ, ПОРОШЕНКО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]