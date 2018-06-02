Президент Украины совершает первый за 22 года официальный визит в Испанию

Президент Украины Петр Порошенко 2-4 июня будет находиться с официальным визитом в Испании.
Как сообщает в субботу пресс-служба главы украинского государства, у П.Порошенко запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI, новоназначенным премьер-министром Педро Санчесом, председателем Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.
Во время визита президент Украины вместе с украинской общиной Испании примет участие в молитве за мир на Украине, которая состоится в Кафедральном соборе Альмудена Мадрид.
В рамках программы пребывания также запланировано посещение региона Галисия, где пройдет встреча с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо (Alberto Nunez Feijoo).
Как отмечается, визит главы Украины станет первым визитом иностранного лидера с момента назначения нового премьер-министра Испании П.Санчеса.
Кроме того, это первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию.
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