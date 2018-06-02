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Дальнее зарубежье 02.06.2018 15:45

В Каталонии приведено к присяге новое правительство

Новое правительство испанского автономного сообщества Каталония во главе с Кимом Торрой приведено в субботу к присяге, сообщает телевидение Испании.

Телевидение отмечает, что с началом работы нового правительства прекращается действие 155-й статьи испанской Конституции, которой предусмотрено прямое правление Мадрида в автономном сообществе. Она была применена после попытки проведения в Каталонии референдума о независимости 1 октября прошлого года.

Между тем, новое правительство также придерживается идей независимости.

Сторонники независимости одержали победу на внеочередных выборах, которые состоялись в Каталонии в декабре.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]