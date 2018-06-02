Новый глава правительства Каталонии призывает Мадрид к диалогу

Новый глава женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра выступил с призывом к премьер-министру Испании Педро Санчесу продолжить диалог между Барселоной и Мадридом.
"Педро Санчес, давайте разговаривать, давайте рискнем вместе, давайте сядем за стол и поговорим - правительство с правительством", - сказал он, выступая в субботу на церемонии вступления в должность каталонского регионального правительства.
Новое правительство Каталонии так же, как и прежнее, придерживается идей независимости.
Сторонники независимости одержали победу на внеочередных выборах, которые состоялись в Каталонии в декабре.
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