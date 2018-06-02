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Регион 02.06.2018 16:00

Медведев обсудил с турецким коллегой строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток"

По инициативе турецкой стороны в субботу состоялся телефонный разговор премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьера Турецкой Республики Бинали Йылдырыма.

"В ходе разговора были затронуты актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений и продвижения крупных совместных энергетических проектов, включая строительство в Турции атомной электростанции "Аккую" и сооружения газопровода "Турецкий поток"", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства РФ.

Там отметили, что Д.Медведев и Б.Йылдырым отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств России и Турции "с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений".

Б.Йылдырым поздравил Д.Медведева с назначением на должность председателя правительства и передал поздравления с наступающим Днем России, добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]