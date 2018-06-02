По инициативе турецкой стороны в субботу состоялся телефонный разговор премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьера Турецкой Республики Бинали Йылдырыма.

"В ходе разговора были затронуты актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений и продвижения крупных совместных энергетических проектов, включая строительство в Турции атомной электростанции "Аккую" и сооружения газопровода "Турецкий поток"", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства РФ.

Там отметили, что Д.Медведев и Б.Йылдырым отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств России и Турции "с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений".

Б.Йылдырым поздравил Д.Медведева с назначением на должность председателя правительства и передал поздравления с наступающим Днем России, добавили в пресс-службе.