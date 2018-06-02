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Дальнее зарубежье 02.06.2018 15:56

Эр-Рияд грозит Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400

Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы в случае, если Доха получит от России зенитные ракетные системы С-400, пишет в субботу французская газета "Монд".

Согласно информации издания, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил в Париж послание, в котором обратился с просьбой к президенту Франции Эмманюэлю Макрону оказать давление на Катар для того, чтобы препятствовать приобретению российских ЗРС С-400. В послании, в частности, выражается готовность провести "военную акцию" в отношении Катара, если он приобретет эти комплексы.

"В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия) будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции", - цитирует "Монд" выдержки из послания саудовского короля.

Газета напоминает, что о намерении приобрести российские ЗРС С-400 в январе этого года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КАТАР, С/400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]