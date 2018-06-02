Эр-Рияд грозит Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400

Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы в случае, если Доха получит от России зенитные ракетные системы С-400, пишет в субботу французская газета "Монд".
Согласно информации издания, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил в Париж послание, в котором обратился с просьбой к президенту Франции Эмманюэлю Макрону оказать давление на Катар для того, чтобы препятствовать приобретению российских ЗРС С-400. В послании, в частности, выражается готовность провести "военную акцию" в отношении Катара, если он приобретет эти комплексы.
"В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия) будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции", - цитирует "Монд" выдержки из послания саудовского короля.
Газета напоминает, что о намерении приобрести российские ЗРС С-400 в январе этого года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя.
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