В Иране разбился истребитель F14

Истребитель ВВС Ирана F-7 разбился в субботу в провинции Исфахан в центральной части страны, сообщает иранское телерадиовещание.

Причина катастрофы пока неизвестна.

По первоначальной информации, пилоты выжили.

Истребитель вылетел с базы ВВС "Исфахан". На ней, в частности, дислоцированы истребители F14 "Томкэт".