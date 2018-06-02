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Регион 02.06.2018 16:10

В Иране разбился истребитель F14

Истребитель ВВС Ирана F-7 разбился в субботу в провинции Исфахан в центральной части страны, сообщает иранское телерадиовещание.

Причина катастрофы пока неизвестна.

По первоначальной информации, пилоты выжили.

Истребитель вылетел с базы ВВС "Исфахан". На ней, в частности, дислоцированы истребители F14 "Томкэт".

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Тэги: ИРАН, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]