Сингапур готов принять финансовое участие в организации саммита США-КНДР - минобороны

Сингапур возьмет на себя часть расходов в случае, если он действительно примет саммит США-КНДР, сообщил журналистам в субботу сингапурский министр обороны Нг Энг Хен.

"Конечно же, да, это цена, которую мы хотели бы взять на себя для того, чтобы сыграть небольшую роль в этой исторической встрече", - сказал он без каких-либо подробностей.

Ранее "Вашингтон пост" написала, что пока остается неурегулированным ряд логистических и финансовых проблем, связанных с организацией саммита.

Первоначально саммит США-КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от него из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.