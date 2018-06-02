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Дальнее зарубежье 02.06.2018 17:12

Сингапур готов принять финансовое участие в организации саммита США-КНДР - минобороны

Сингапур возьмет на себя часть расходов в случае, если он действительно примет саммит США-КНДР, сообщил журналистам в субботу сингапурский министр обороны Нг Энг Хен.

"Конечно же, да, это цена, которую мы хотели бы взять на себя для того, чтобы сыграть небольшую роль в этой исторической встрече", - сказал он без каких-либо подробностей.

Ранее "Вашингтон пост" написала, что пока остается неурегулированным ряд логистических и финансовых проблем, связанных с организацией саммита.

Первоначально саммит США-КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от него из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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Тэги: СИНГАПУР, США, КНДР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]