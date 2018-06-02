На территории международного аэропорта Брюсселя обнаружен и обезврежен снаряд времен Второй мировой войны

Снаряд времен Второй мировой войны обнаружен в субботу во время строительных работ на территории международного аэропорта Брюсселя, сообщает французская радиостанция "Эроп 1".

По ее данным, снаряд обезврежен и более не представляет никакой опасности ни для пассажиров, ни для авиаперевозчиков.

На время обезвреживания вокруг опасной находки был установлен 100-метровый периметр безопасности, отмечает радиостанция.