Президент Алиев назначил двух заместителей министра экономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил двух заместителей министра экономики, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

Распоряжениями главы государства заместителями министра экономики назначены Ширзад Абдуллаев и Руфат Мамедов.

До нынешнего назначения Ш.Абдуллаев занимал должность исполнительного директора Национального фонда поддержки предпринимательства, а Руфат Мамедов - пост президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В соответствии с Положением о министерстве экономики, глава ведомства имеет пять заместителей, назначаемых президентом страны. К настоящему времени вакантными оставались должности двух заместителей министрова.

Н.Аббасова