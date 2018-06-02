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Макроэкономика 02.06.2018 18:29

Президент Алиев назначил двух заместителей министра экономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил двух заместителей министра экономики, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

Распоряжениями главы государства заместителями министра экономики назначены Ширзад Абдуллаев и Руфат Мамедов.

До нынешнего назначения Ш.Абдуллаев занимал должность исполнительного директора Национального фонда поддержки предпринимательства, а Руфат Мамедов - пост президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В соответствии с Положением о министерстве экономики, глава ведомства имеет пять заместителей, назначаемых президентом страны. К настоящему времени вакантными оставались должности двух заместителей министрова.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]