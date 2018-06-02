Президент Алиев назначил двух заместителей министра экономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил двух заместителей министра экономики, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.
Распоряжениями главы государства заместителями министра экономики назначены Ширзад Абдуллаев и Руфат Мамедов.
До нынешнего назначения Ш.Абдуллаев занимал должность исполнительного директора Национального фонда поддержки предпринимательства, а Руфат Мамедов - пост президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
В соответствии с Положением о министерстве экономики, глава ведомства имеет пять заместителей, назначаемых президентом страны. К настоящему времени вакантными оставались должности двух заместителей министрова.
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