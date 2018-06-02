Патриарх Грузии встретился с организатором митинга в Тбилиси, требующим наказания убийц его сына

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй в субботу встретился с семьей одного из убитых в декабре прошлого года в Тбилиси школьников - Давида Саралидзе, отец которого обвиняет прокуратуру в покрывательстве настоящих убийц.

Третий день в поддержку отца Д.Саралидзе - Зазы Саралидзе - в Тбилиси и других грузинских городах не утихают уличные протесты.

З.Саралидзе после встречи с патриархом сказал, что они не обсуждали вопросы, связанные с акцией протеста.

"Мы пришли, чтобы получить благословение. На встрече я был с моей супругой и дочерью. Патриарх благословил нас и сказал нам, что молитва сделает нас сильнее", - отметил он.

О других деталях З.Саралидзе говорить не стал, отметив, что его супруга находится в тяжелом эмоциональном состоянии и поэтому он не хочет сейчас общаться на эту тему.

Между тем, в субботу вечером в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента вновь пройдет митинг в поддержку требований З.Саралидзе наказать виновных в убийстве его сына и тех, кто их покрывает.

В четверг в связи с протестами в Тбилиси главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подал в отставку. После этого участники многотысячного митинга, который продолжился и в пятницу потребовали отставки правительства.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поручил МВД вернуть дело об убийстве двух подростков из прокуратуры для проведения нового тщательного расследования.

В субботу глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности встретиться с З.Саралидзе, однако отец убитого школьника отказался, заявив журналистам, что на протяжении долгого времени просил министра встретиться с ним, однако тогда глава МВД его просьбы игнорировал.