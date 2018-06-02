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Дальнее зарубежье 02.06.2018 19:15

МИД Сирии призвал американцев покинуть район эт-Танф

Дамаск связывает любые переговоры по будущему контролируемых боевиками южных районов Сирии в провинциях Деръа и Кунейтра с выводом американских сил из сирийского района эт-Танф, заявил на пресс-конференции в субботу министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

"Мы еще не приступали к переговорам по южному фронту, - сказал он. - Показателем будет выход США с нашей территории в эт-Танфе".

Этот район расположен на границе Сирии с Ираком и Иорданией.

"Не верьте ничему сказанному о соглашении по югу до тех пор, пока США не уберут свои силы с базы в эт-Танфе. Они должны вывести свои силы из эт-Танфа", - заявил В.Муаллем.

"Мы стремимся с самого начала решать проблему привычными путями, то есть примирением. Если это не сработает, посмотрим, что произойдет", - подчеркнул глава сирийского МИД.

Эт-Танф - военная база международной коалиции, расположенная в 23 км юго-западнее приграничного населенного пункта Эт-Танф в сирийской провинции Хомс. Эта база была основана в апреле-мае 2017 года спецслужбами США, и активно используется западными и ближневосточными союзниками для военной подготовки представителей "умеренной оппозиции".

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Тэги: СИРИЯ, США, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]