МИД Сирии призвал американцев покинуть район эт-Танф

Дамаск связывает любые переговоры по будущему контролируемых боевиками южных районов Сирии в провинциях Деръа и Кунейтра с выводом американских сил из сирийского района эт-Танф, заявил на пресс-конференции в субботу министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
"Мы еще не приступали к переговорам по южному фронту, - сказал он. - Показателем будет выход США с нашей территории в эт-Танфе".
Этот район расположен на границе Сирии с Ираком и Иорданией.
"Не верьте ничему сказанному о соглашении по югу до тех пор, пока США не уберут свои силы с базы в эт-Танфе. Они должны вывести свои силы из эт-Танфа", - заявил В.Муаллем.
"Мы стремимся с самого начала решать проблему привычными путями, то есть примирением. Если это не сработает, посмотрим, что произойдет", - подчеркнул глава сирийского МИД.
Эт-Танф - военная база международной коалиции, расположенная в 23 км юго-западнее приграничного населенного пункта Эт-Танф в сирийской провинции Хомс. Эта база была основана в апреле-мае 2017 года спецслужбами США, и активно используется западными и ближневосточными союзниками для военной подготовки представителей "умеренной оппозиции".
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