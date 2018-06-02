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Дальнее зарубежье 02.06.2018 20:50

Власти Латвии выступают за увеличение европейского финансирования на программы по интеграции русскоязычных жителей

Предложение Еврокомиссии (ЕК) в следующем многолетнем бюджете ЕС предусмотреть для Латвии сокращение на 13% финансирования так называемой политики сплочения неприемлемо, его напротив нужно увеличить, заявил в четверг агентству BNS министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Мы считаем, что нельзя так значительно сокращать средства этому региону (странам Балтии - ИФ), ибо он должен развиваться и сможет сделать это только в том случае, если финансирование в рамках политики сплочения будет увеличено", - сказал он.

Вместе с тем Э.Ринкевич назвал объективным предложенное ЕК разделение регионов в рамках политики сплочения по критерию объема ВВП на душу населения относительно среднего в ЕС. По этому критерию Латвия относится к менее развитым регионам, так как ВВП на душу населения в стране составляет 64% от среднеевропейского при том, что к этой категории относятся страны, где ВВП на душу населения ниже 75% от среднего в ЕС.

"Это объективная формула, и нахождение в этой категории связано с тем, почему Латвии и предлагается меньшее сокращение средств, чем другим странам. По-моему, страны Балтии, в отличие от других стран ЕС, сумели намного эффективнее инвестировать средства в свое развитие, что пошло нам на пользу, однако предстоит еще работать, чтобы достичь уровня в 75%", - пояснил он.

Э.Ринкевич обратил внимание на то, что формула выделения финансирования должна учитывать, что из Латвии уезжают жители. Страна заинтересована как можно быстрее достичь такого уровня жизни, чтобы ее жители не искали работу в других странах. Предложенный ЕК критерий, предусматривающий увязать финансирование беднейших стран ЕС с интеграцией мигрантов, министр оценил как относительно несущественный критерий, составляющий примерно 3% всего объема финансирования.

В министерстве финансов агентству BNS сказали, что тоже не поддерживают предложение ЕК предусмотреть для Латвии на 13% меньшую поддержку политики сплочения.

В Латвии политикой сплочения называют интеграцию нацменьшинств, в том числе русскоязычных жителей. При президенте Латвии действует одноименная экспертная группа.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ИНТЕГРАЦИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]