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Дальнее зарубежье 02.06.2018 18:53

Иранское военное присутствие в Сирии ограничивается работой советников - глава МИД САР

В Сирии нет иранского военного присутствия как такового, заявил на пресс-конференции в субботу сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем.

"С самого начала кризиса Иран поддерживал Сирию в борьбе с терроризмом, который поддержали и финансировали Турция, Саудовская Аравия и Катар", - сказал он, отметив, что "у Ирана нет военного присутствия на территории Сирии, есть лишь советники, которые работают с Сирийской арабской армией".

По словам В.Муаллема, у Ирана нет военных баз в Сирии, и новости на эту тему, распространяемые западными СМИ, являются беспочвенными. При этом министр заверил, что присутствие Ирана на территории Сирии законно и основано на приглашении сирийского правительства, в отличие от сил США, Турции и Франции.

"Мы благодарим иранский народ и руководство за их помощь", - подчеркнул В.Муаллем, добавив, что Сирия - это суверенное государство, которое будет сотрудничать в борьбе с терроризмом с теми, с кем пожелает.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАН, МИД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]