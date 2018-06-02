Иранское военное присутствие в Сирии ограничивается работой советников - глава МИД САР

В Сирии нет иранского военного присутствия как такового, заявил на пресс-конференции в субботу сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем.

"С самого начала кризиса Иран поддерживал Сирию в борьбе с терроризмом, который поддержали и финансировали Турция, Саудовская Аравия и Катар", - сказал он, отметив, что "у Ирана нет военного присутствия на территории Сирии, есть лишь советники, которые работают с Сирийской арабской армией".

По словам В.Муаллема, у Ирана нет военных баз в Сирии, и новости на эту тему, распространяемые западными СМИ, являются беспочвенными. При этом министр заверил, что присутствие Ирана на территории Сирии законно и основано на приглашении сирийского правительства, в отличие от сил США, Турции и Франции.

"Мы благодарим иранский народ и руководство за их помощь", - подчеркнул В.Муаллем, добавив, что Сирия - это суверенное государство, которое будет сотрудничать в борьбе с терроризмом с теми, с кем пожелает.