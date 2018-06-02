Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0272 GBR   2.2546 TRY   0.3754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 14° 22° 4 Июн 17° 24° 5 Июн 18° 26°

СНГ 02.06.2018 19:06

Пятибалльное землетрясение произошло на юге Киргизии, сведений о разрушениях нет

Землетрясение произошло днем в субботу в Чон-Алайском районе Ошской области (юг Киргизии), сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики

По словам собеседника агентства, землетрясение зафиксировано 2 июня в 14:45 (11.45 мск), сила подземных толчков составила пять баллов в эпицентре.

"Очаг землетрясения располагался на территории Чон-Алайского района Ошской области в 8 км к юго-востоку от с. Шибээ, (. . .) в 27 км к юго-западу от с. Дароот-Коргон, где интенсивность толчков составила от 4,5 до 3 баллов", - сказал представитель пресс-службы.

Он подчеркнул, что по предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


Похожие новости


Жертв и разрушений в результате землетрясения на юге Киргизии нет - МЧС Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Киргизии Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Киргизии магнитудой 4 Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Киргизии Землетрясение зафиксировано на границе Казахстана и Киргизии Толчки от землетрясения в Киргизии почувствовали в Казахстане и Узбекистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]