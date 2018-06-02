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Бизнес и законодательство 02.06.2018 20:12

В Азербайджане облегчают процедуру пересечения госграницы с Россией автотранспортом

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев в субботу распорядился об облегчении и ускорении процедуры пересечения азербайджано-российской границы пассажирами и автотранспортом, говорится в сообщении ведомства.

С.Мехтиев в субботу побывал на таможенно-пропускном пункте «Самур» на азербайджано-российской госгранице и ознакомился с ходом работ по облегчению процесса пересечения границы и ускорению процедуры досмотра пассажиров и транспортных средств.

Глава ГТК также ознакомился с ситуацией с поставками из Азербайджана в Россию продукции АПК и поручил устранять проблемы, которые могут возникнуть в процессе пересечения границы транспортным средствами, перевозящими эти грузы.

"Кроме того, были даны поручения и рекомендации по облегчению и ускорению процедуры пересечения госграницы пассажирами и транспортными средствами и по реконструкции ТПП «Самур» для организации более эффективного таможенного надзора»,- говорится в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ГРАНИЦА, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]