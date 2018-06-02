В Азербайджане облегчают процедуру пересечения госграницы с Россией автотранспортом

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев в субботу распорядился об облегчении и ускорении процедуры пересечения азербайджано-российской границы пассажирами и автотранспортом, говорится в сообщении ведомства.
С.Мехтиев в субботу побывал на таможенно-пропускном пункте «Самур» на азербайджано-российской госгранице и ознакомился с ходом работ по облегчению процесса пересечения границы и ускорению процедуры досмотра пассажиров и транспортных средств.
Глава ГТК также ознакомился с ситуацией с поставками из Азербайджана в Россию продукции АПК и поручил устранять проблемы, которые могут возникнуть в процессе пересечения границы транспортным средствами, перевозящими эти грузы.
"Кроме того, были даны поручения и рекомендации по облегчению и ускорению процедуры пересечения госграницы пассажирами и транспортными средствами и по реконструкции ТПП «Самур» для организации более эффективного таможенного надзора»,- говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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