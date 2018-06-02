На помощь жителям подтопленного водой Рустави брошены дополнительные силы спасателей из Тбилиси

В Рустави, где сильный ливень в субботу днем затопил улицы и первые этажи домов, как в центре города, так и в его окрестностях, мобилизованы дополнительные силы пожарных-спасателей из Тбилиси, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
"Уже несколько часов идет активная работа по откачке воды из подвалов и первых этажей домов и торговых объектов. Из Тбилиси привлечены дополнительные подразделения в составе 80 пожарных-спасателей со специальной техникой, чтобы в максимально короткое время ликвидировать последствия стихии", - говорится в сообщении ведомства.
При этом отмечается, что с подтопленных территорий уже выведена часть застрявших автотранспортных средств, а также людей, интенсивно продолжается расчистка ливнеотводов и откачка воды, уровень которой начал спадать.
По информации службы, аналогичные работы ведутся и в соседнем городе Марнеули, где сильный проливной дождь в субботу также создал проблемы местным жителям.
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