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Транспорт и связь 02.06.2018 21:02

В Турции запретили Uber

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что деятельность Uber в стране отныне запрещена, пишет газета Daily Sabah.

Эрдоган сослался на то, что в Турции есть собственная система такси, и власти не позволят иностранному перевозчику разрушить ее. Так, Стамбул обслуживает около 18 тысяч традиционных желтых такси.

Впрочем, защитники Uber отмечают, что низкий уровень обслуживания способствовал успеху американской компании.

Ранее Uber была вынуждена прекратить свою деятельность в Болгарии, Дании и Венгрии. С ограничениями компания работает во Франции, Италии, Германии и Японии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕДЖЕП ЭРДОГАН, UBER

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]