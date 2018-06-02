В Турции запретили Uber

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что деятельность Uber в стране отныне запрещена, пишет газета Daily Sabah.

Эрдоган сослался на то, что в Турции есть собственная система такси, и власти не позволят иностранному перевозчику разрушить ее. Так, Стамбул обслуживает около 18 тысяч традиционных желтых такси.

Впрочем, защитники Uber отмечают, что низкий уровень обслуживания способствовал успеху американской компании.

Ранее Uber была вынуждена прекратить свою деятельность в Болгарии, Дании и Венгрии. С ограничениями компания работает во Франции, Италии, Германии и Японии.