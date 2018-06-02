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Дальнее зарубежье 02.06.2018 21:45

Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта

Google не будет продлевать контракт с Пентагоном и закроет проект по военному сотрудничеству с оборонным ведомством, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, такое решение вызвано резким недовольством сотрудников Google, которые не захотели участвовать в проекте по разработке искусственного интеллекта, который может быть использован в военных целях. Тысячи работников подписали петицию против так называемого "проекта Мэйвен", который использует искусственный интеллект при анализе видеозаписей для дальнейшей корректировки целей ударов беспилотников. Некоторые сотрудники и вовсе написали заявления об увольнении.

Google официально не комментирует эти сообщения.

В открытом письме работников говорилось, что вовлеченность Google в проект, который подразумевает использование искусственного интеллекта для распознавания людей и объектов на видео, ставит под вопрос доверие пользователей.

"Мы считаем, что Google не должен участвовать в зарабатывании денег на войне. <...> Не должен помогать правительству США в ведении военной слежки, которая может привести к гибели людей", - говорится в письме.

Контракт, размер которого оценивается в $10 млн, истек в марте, по данным источников, он не будет продлен.

Однако, портал Gizmodo сообщает, что Google пока окончательно не отказался от "проекта Мэйвен" и не исключает, что в будущем будет сотрудничать с военным ведомством США.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]