Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта

Google не будет продлевать контракт с Пентагоном и закроет проект по военному сотрудничеству с оборонным ведомством, сообщает "Би-би-си".
Как отмечается, такое решение вызвано резким недовольством сотрудников Google, которые не захотели участвовать в проекте по разработке искусственного интеллекта, который может быть использован в военных целях. Тысячи работников подписали петицию против так называемого "проекта Мэйвен", который использует искусственный интеллект при анализе видеозаписей для дальнейшей корректировки целей ударов беспилотников. Некоторые сотрудники и вовсе написали заявления об увольнении.
Google официально не комментирует эти сообщения.
В открытом письме работников говорилось, что вовлеченность Google в проект, который подразумевает использование искусственного интеллекта для распознавания людей и объектов на видео, ставит под вопрос доверие пользователей.
"Мы считаем, что Google не должен участвовать в зарабатывании денег на войне. <...> Не должен помогать правительству США в ведении военной слежки, которая может привести к гибели людей", - говорится в письме.
Контракт, размер которого оценивается в $10 млн, истек в марте, по данным источников, он не будет продлен.
Однако, портал Gizmodo сообщает, что Google пока окончательно не отказался от "проекта Мэйвен" и не исключает, что в будущем будет сотрудничать с военным ведомством США.
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