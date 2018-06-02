Обед с миллиардером Баффетом купили на аукционе за $3,3 млн

Право отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом было продано в пятницу на онлайн-аукционе eBay за $3 300 100, сообщает в субботу информагентство Assоciated Press, отмечая, что победитель пожелал остаться анонимным.
Обед с Баффетом разыгрывается на аукционе ежегодно, начиная с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. За эти годы фонд получил от аукционов более $26 млн.
Результат этого года не стал рекордным и оказался на третьем месте после лотов 2016 и 2012 года, когда обед с миллиардером купили за $3,457 млн.
Как правило, Баффет обедает с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует Glide Foundation $10 тысяч.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 80 раз - Минобороны Азербайджана
Карабахское урегулирование невозможно без участия России – Эттингер
Брюссель и Баку в 2019 году могут подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве – Еврокомиссар
В Азербайджане облегчают процедуру пересечения госграницы с Россией автотранспортом
Porsche приостановил продажи новых автомобилей в Европе - СМИ
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта
Британским супермаркетам запретят размещать сладости у касс
Власти Латвии выступают за увеличение европейского финансирования на программы по интеграции русскоязычных жителей
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
Nar выступил с инициативой по случаю Международного дня защиты детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»