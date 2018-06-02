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Это интересно 02.06.2018 21:14

Обед с миллиардером Баффетом купили на аукционе за $3,3 млн

Право отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом было продано в пятницу на онлайн-аукционе eBay за $3 300 100, сообщает в субботу информагентство Assоciated Press, отмечая, что победитель пожелал остаться анонимным.

Обед с Баффетом разыгрывается на аукционе ежегодно, начиная с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. За эти годы фонд получил от аукционов более $26 млн.

Результат этого года не стал рекордным и оказался на третьем месте после лотов 2016 и 2012 года, когда обед с миллиардером купили за $3,457 млн.

Как правило, Баффет обедает с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует Glide Foundation $10 тысяч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАФФЕТ, ОБЕД, АУКЦИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]