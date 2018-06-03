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СНГ 03.06.2018 09:11

Порошенко в Испании обсудил активизацию межрегионального сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко в ходе официального визита в Испанию обсудил пути активизации межрегионального сотрудничества с главой правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо.

"В рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Королевство Испания, глава украинского государства провел встречу с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо", - сообщают в пресс-службе администрации президента.

Отдельно политики отметили значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности в контексте реализации на Украине в текущем году так называемой большой и малой приватизации.

П.Порошенко и А.Фейхоо отметили увеличение количества украинских паломников, ежегодно посещающих Сантьяго-де-Компостела и проходящих путем Святого Иакова.

Президент Украины пригласил главу правительства Галисии посетить с визитом Киев и Львов.

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Тэги: ПОРОШЕНКО, ИСПАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]