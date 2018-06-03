Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0272 GBR   2.2546 TRY   0.3754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 16° 24° 5 Июн 17° 26° 6 Июн 18° 28°

ТЭК 03.06.2018 09:12

Россия третий месяц подряд не выполняет сделку ОПЕК+

Россия третий месяц подряд не выполняет сделку по ограничению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Как сообщил глава Минэнерго Александр Новак, в мае уровень выполнения сделки составил 95%.

"Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 95%. Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Ранее пообщались, что суточная добыча нефти в мае была на уровне апрельской - порядка 1,496 млн т.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДОБЫЧА, ОПЕК, ВЫПОЛНЕНИЕ


Похожие новости


Добыча Газпрома в апреле выросла на 22% - летом концерн будет добывать газ в зимнем режиме Суточная добыча нефти России в феврале составила 10,9 млн б/с, что ниже уровня соглашения ОПЕК+ Добыча нефти в РФ за 2017 год на 0,1% ниже показателя 2016 года - ЦДУ Выход из сделки ОПЕК+ должен быть постепенным, по мере роста спроса на нефть - Новак Сокращение добычи нефти в РФ по ОПЕК+ в ноябре составило 304 тыс. баррелей - Новак Добыча нефти в России в октябре была на уровне 10,93 млн б/с - источник

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]