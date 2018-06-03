Россия третий месяц подряд не выполняет сделку ОПЕК+

Россия третий месяц подряд не выполняет сделку по ограничению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК.
Как сообщил глава Минэнерго Александр Новак, в мае уровень выполнения сделки составил 95%.
"Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 95%. Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке", - цитирует министра пресс-служба ведомства.
Ранее пообщались, что суточная добыча нефти в мае была на уровне апрельской - порядка 1,496 млн т.
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