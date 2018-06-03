Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 80 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 82 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 82 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Россия третий месяц подряд не выполняет сделку ОПЕК+
В Азербайджане облегчают процедуру пересечения госграницы с Россией автотранспортом
Обед с миллиардером Баффетом купили на аукционе за $3,3 млн
Число туристов из Китая в КНДР вырастет в этом году на фоне потепления отношений
Президент Азербайджана выделил 5,8 млн манатов на строительство автодороги в регионе
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Российский турпоток в Турцию за год вырос на 64%
Стартует кампания по выдвижению кандидатов в мэры Москвы
ВВС Израиля нанесли вторую серию ударов по объектам ХАМАС в Газе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
Nar выступил с инициативой по случаю Международного дня защиты детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»